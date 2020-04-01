وفيات «كورونا» تتجاوز 4 آلاف شخص في أميركا

شواهد قبور في مقبرة كالفاري في نيويورك في 31 مارس 2020. (فرانس برس)



تجاوز عدد الوفيات بفيروس «كورونا» المستجد في الولايات المتحدة أربعة آلاف شخص، أي ارتفع بمقدار الضعفين خلال ثلاثة أيام، وفق ما أعلنت جامعة جون هوبكينز الأميركية اليوم الأربعاء.

وأفادت معطيات الجامعة المعتمدة بأن 4076 شخصا توفوا بـ«كوفيد-19» حتى اليوم الأربعاء منذ بداية الوباء، مقابل عدد بلغ 2010 وفيات السبت. يشار إلى أن جامعة جون هوبكينز الأميركية تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن «كوفيد-19»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتوفّي 865 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية تسجّل في الولايات المتحدة.

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وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء من أنّ الولايات المتّحدة ستمرّ بأسبوعين «مؤلمين جداً جداً» على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجدّ الذي لا ينفكّ يحصد أعداداً متزايدة من الضحايا في بلاده والعالم بأسره.

وقالت الجامعة إنّ إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 188 ألفاً و172 إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 24 ألفاً و743 شخصاً إضافياً بالفيروس. فيما لا تزال إيطاليا تحتفظ بالرقم القياسي لأعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن «كوفيد-19» وهو 969 وفاة سجّلت في 27 مارس.