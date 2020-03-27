شفاء إيطالي يبلغ 100 عام من فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 مارس 2020, 10:38 مساء
لافتة توعية للإيطاليين في شأن تدابير مكافحة فيروس «كورونا» المستجد في أحد شوارع نابولي جنوب إيطاليا في 22 مارس 2020. (أ ف ب)

أعلنت نائبة رئيس بلدية مدينة ريميني الإيطالية على الساحل الأدرياتيكي، عن شفاء رجل يبلغ من العمر 100 سنة كان مصابا بفيروس «كورونا» (كوفيد 19)، وخرج من المستشفى مساء أمس الأربعاء، وفقا لـ«فرانس برس».

وقالت خلال مكالمة عبر الهاتف مع الوكالة: «لدي أصدقاء يعملون في المستشفى المحلي أتحدث معهم في المساء عندما ننهي العمل». وأضافت: «في أحد الأيام، أخبروني بأن رجلا من مواليد العام 1919 نقل إلى المستشفى بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا. كان هذا الرجل جميل الخلق وسرعان ما أصبح رمزا في المستشفى».

وتابعت: «وفي الليلة الماضية، اتصلوا بي ليخبروني بأن هذا الرجل قد غادر المستشفى. في هذه الأوقات يكون من الجيد دائما إعطاء القليل من الأمل». 

وسجلت إيطاليا، الجمعة، ما يقرب من ألف وفاة خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قياسية في البلاد والعالم، بحسب الأرقام الرسمية للدفاع المدني. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا إلى 9134، أي بزيادة 969 حالة منذ أمس الخميس، وفق وكالة «فرانس برس». 

وتشمل الأرقام الرسمية الوفيات في المستشفيات ودور العجزة. ويبلغ متوسط عمر المتوفين وفق آخر إحصاءات المعهد العالي للصحة 78 سنة.

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