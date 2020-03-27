أميركا تسجل حصيلة قياسية بـ354 وفاة ونحو 18 ألف إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 مارس 2020, 09:32 مساء
نقل مصابين بفيروس كورونا من بيت للمسنين في ولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة. (أ ف ب)

أودى فيروس «كورونا» المستجد بحياة 345 شخصا في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، ما يمثل رقما قياسيا يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 1438 وفاة، بحسب «فرانس برس».

وباتت الولايات المتحدة الأولى عالميا في عدد الإصابات المعلنة رسميا (94238) بعد تسجيل نحو 18 ألف إصابة جديدة خلال يوم.

ويوم أمس تخطت الولايات المتحدة الصين في عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس «كورونا» المستجدّ في العالم، وفق إحصاء خاص يستند إلى بيانات جمعتها جريدة «نيويورك تايمز» .

وأحصت إيطاليا، الخميس، 80539 إصابة، بينما سجّلت الصين 81285 إصابة، وفق إحصاء لوكالة «فرانس برس».

نصف مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
وقالت «فرانس برس» إن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» المستجد حول العالم تجاوزت الخميس «نصف مليون حالة معلن عنها».

وأوضحت أنه «تم تسجيل الإصابات في 182 بلداً، بما في ذلك اثنتان وعشرون ألفا و920 حالة وفاة، استنادًا إلى البيانات الرسمية للدول وأرقام منظمة الصحة العالمية».

ويعتقد أن عدد الإصابات الفعلية أعلى لأن العديد من البلدان تختبر فقط الحالات الشديدة أو المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى، وفق الوكالة نفسها.

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