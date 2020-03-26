بريطانيا تسجل للمرة الأولى أكثر من 100 وفاة في يوم واحد بسبب فيروس «كورونا»

رجل يرتدي قناعاً في أحد شوارع لندن المركزية، 14 مارس 2020. (أ ف ب)

سجلت بريطانيا للمرة الأولى أكثر من مئة حالة وفاة في 24 ساعة من جراء فيروس «كورونا» المستجد، الخميس، مع وفاة 115 شخصا أصيبوا بالفيروس.

وأورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية «مع حلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، توفي 578 شخصاً في المملكة المتحدة كانت قد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19)»، بعد أن كان قد بلغ عدد الوفيات 463 شخصا، الأربعاء، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتم تأكيد ما مجموعه 11658 إصابة في بريطانيا، بزيادة ألفي حالة يوميا.

ويتركز تفشي الفيروس في لندن، حيث حذر مسؤول في الجهاز الصحي الوطني (إن إتش إس)، الخميس، من أن مستشفيات العاصمة تعج بالمصابين بمرض «كوفيد-19».

وقال الرئيس التنفيذي لمزودي الجهاز الصحي الوطني كريس هوبسون لإذاعة «بي بي سي»، إن المستشفيات في العاصمة البريطانية شهدت «انفجارا في طلبات إدخال (...) مرضى يعانون من حالات صحية خطيرة»، مشبها ذلك بـ«تسونامي مستمر»، مع توقعات بارتفاع الأعداد في الأسبوعين المقبلين.