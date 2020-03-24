كوبا تفرض حجرا صحيا على جميع السياح الأجانب

أطباء كوبيون في طريقهم إلى إيطاليا لمساعدتها في مواجهة كورونا، 21 مارس2020.(فرانس برس)

أعلن رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو أن كلّ السيّاح الأجانب الموجودين في البلاد سيوضعون اعتباراً من اليوم الثلاثاء في الحجر الصحّي داخل فنادقهم إلى أن يجدوا طائرة يغادرون على متنها، وذلك خشية تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ماريرو في خطاب عبر التلفزيون الحكومي، نقلت أجزاء منه وكالة فرانس برس: إن جميع السيّاح الذين لا يزالون في الفنادق سيوضعون في الحجر الصحّي ... لن يكون بإمكانهم مغادرة الفندق، إلى أن يجدوا رحلة طيران تعيدهم إلى ديارهم.

وأضاف أنّ عدد السياح الأجانب في الجزيرة بلغ حتى أمس الإثنين 32 ألفاً و500 سائح.

ويتزامن هذا الإجراء مع بدء سريان قرار الإغلاق الجزئي للحدود الكوبية التي لن تعود مفتوحة اعتباراً من اليوم سوى أمام الكوبيين والأجانب المقيمين بصورة دائمة في الجزيرة.

وأحصت كوبا 40 حالة إصابة مؤكدة بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد. وأعلنت السلطات أمس إغلاق المدارس لمدة شهر، في خطوة غير مسبوقة.

ولا يسمح للكوبيين أنفسهم مغادرة الجزيرة من دون تصريح، باستثناء السفر لأسباب صحية، وفق ما أعلن رئيس الوزراء.

وتوفي سائح إيطالي في 61 من العمر لتسجل كوبا حالة الوفاة الوحيدة بفيروس كورونا المستجد في الجزيرة. وجميع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد هي لأجانب أو لأشخاص تواصلوا عن قرب مع مصابين.

وطمأنت السلطات الكوبيين بأن الفيروس حتى الآن لا يتفشى محليا.