تسجيل 462 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في إسبانيا

ساحة بلازا مايور السياحية في وسط مدريد بلا زوار (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية|، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس «كورونا المستجد» إلى 2182 حالة بعد تسجيل 462 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.

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وزاد معدل الوفيات بذلك بنسبة 27% عن أمس الأحد، مع بلوغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 33 ألفًا و89 حالة في إسبانيا، إحدى الدول الأكثر تضررًا من الوباء بعد إيطاليا والصين، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ووفق أرقام وزارة الصحة، فقد تعافى 3555 شخصًا من المرض، في حين أن 2355 مصابًا في العناية المركزة.

وتعد العاصمة مدريد الأكثر تضررًا، اذ سجلت نحو 10 آلاف إصابة و1200 وفاة.

فرض حالة الطوارئ

وفي مسعاها لإيقاف انتشار الوباء، أعلنت حكومة بيدرو سانشيز حال الطوارئ يوم 14 مارس الجاري، ما سمح لها بإقرار حجر منزلي شبه تام للسكان يمكن أن يمدد حتى 11 أبريل المقبل.

ولا يمكن للإسبان البالغ عددهم 46 مليون نسمة، مغادرة منازلهم إلا بمفردهم، مع الإبقاء على مسافة أمان، وذلك لشراء مواد غذائية أساسية أو للعمل، في حال لم يتمكنوا من العمل من المنزل.