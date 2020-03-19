الخارجية الأميركية توقف إصدار التأشيرات من 100 سفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 مارس 2020, 04:55 مساء
مبنى وزارة الخارجية الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت وزارة الخارجية الأميركية تعليق العمل بإصدار تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة في 100 سفارات أميركية، كإجراء وقائي مع تفشي فيروس «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد.

ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني بيانا، قالت فيه إنه «اعتبارا من الأربعاء سيشمل التعليق 100 دولة صدرت لها تحذيرات»، مشيرة إلى أن سفارتها في كوريا الجنوبية، التي شهدت ثاني أعلى عدد من المصابين بفيروس كورونا في آسيا بعد الصين، «ستلغى المقابلات في السفارة اعتبارا من الخميس».

وهناك نحو 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في 164 دولة، وفقا لوكالة «رويترز» حتى ظهر الأربعاء، وسعيا لوقف انتشاره، منعت الولايات المتحدة دخول الأجانب الذين سافروا إلى الصين أو إيران أو أوروبا خلال فترة أسبوعين.

وكوريا الجنوبية غير مدرجة في هذه القيود، لكن أي شخص يعاني ارتفاع درجة الحرارة على 38 درجة مئوية يمنع من أي رحلة طيران مباشرة من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية، الثلاثاء، 4275 حالة إصابة بالفيروس، بزيادة 739 حالة عن الإحصاء السابق، وقالت إن عدد الوفيات ارتفع من سبع حالات إلى 75 حالة.

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