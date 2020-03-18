قبرص تمنع الرحلات الجوية من 28 دولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 11:29 صباحا
مسافرة تضع كمامة في مطار لارنكا الدولي، بجنوب قبرص، 15 مارس 2020. (فرانس برس).

قررت قبرص منع رحلات الركاب القادمة من 28 دولة اعتباراً من السبت المقبل ولمدة أسبوعين، في إطار تشديد إجراءاتها للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في جمهورية قبرص 49 شخصاً، يضاف إليهم 20 مصاباً آخر في شمال الجزيرة المحتلّ.

وقالت الحكومة القبرصية في بيان إنّه اعتباراً من فجر السبت في الساعة الأولى بتوقيت غرينيتش ولمدة أسبوعين يمنع هبوط رحلات الركاب القادمة إلى مطاري لارنكا وبافوس، من 28 دولة، حسب وكالة فرانس برس.

وهذه الدول هي: البحرين ولبنان والأردن وإسرائيل وقطر ومصر وبيلاروسيا وبلجيكا وبلغاريا وأستونيا وألمانيا والمجر وإيرلندا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وهولندا والنروج وبولندا ورومانيا وروسيا وصربيا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا وأوكرانيا وبريطانيا واليونان.

بالمقابل فإن الحظر لن يطال رحلات الشحن الجوي.

الإصابات في الجزيرة المقسمة
وحتى مساء الثلاثاء بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في جمهورية قبرص 49 إصابة، تضاف إليهم 20 إصابة سجّلت في الشطر الشمالي من الجزيرة المحتلّ من تركيا منذ 1974.

ومساء الثلاثاء أعلنت السلطات في الشطر الشمالي أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع من 7 إلى 20 بعد تسجيل 13 حالة جديدة جميعها لمواطنين ألمان.

وكانت الجزيرة أغلقت حدودها أمام الأجانب لمدة اسبوعين باستثناء المقيمين والطلبة والدبلوماسيين والموظفين.

وأعلنت وزارة الصحة القبرصية إغلاق دور السينما والمسارح والمتاحف ومراكز التسوّق والحانات والمقاهي، بالإضافة إلى غالبية المطاعم، لمدة أربعة أسابيع اعتباراً من الإثنين.

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