بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في أريزونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 مارس 2020, 08:10 صباحا
بايدن يصافح أحد الناخبين في أوكلاند في كاليفورنيا، (أرشيفية: فرانس برس)

فاز نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية أريزونا، مكتسحاً بذلك الولايات الثلاث التي أجرى فيها الحزب الديمقراطي انتخاباته التمهيدية الثلاثاء، بحسب توقعات لوسائل إعلام أميركية.

وفي حين توقّعت شبكتا «سي إن إن» و«إن بي سي» فوز بايدن (77 عاماً) على منافسه الاشتراكي بيرني ساندرز (78 عاماً) في الولاية الواقعة في جنوب غرب البلاد، قالت صحيفة نيويوك تايمز إنّ نتائج فرز الأصوات في 56% من الدوائر الانتخابية تشير إلى حصول نائب الرئيس السابق على 42.6% من الأصوات مقابل 30.3% للسيناتور عن ولاية فيرمونت.

اقرأ أيضا: انتخابات تمهيدية في أربع ولايات أميركية اليوم وسط مخاوف من فيروس «كورونا»

وقبل ساعات من ذلك فاز بايدن بولايتي فلوريدا وإيلينوي، معزّزاً بذلك فرصه لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تحظر الصلاة في المساجد لجميع الفروض باستثناء الحرمين الشريفين لمنع تفشي...
عربى
بوتين: ابتكار «روسي – ياباني» للكشف السريع عن فيروس كورونا في أبريل
دولى
رياض اللافي لـ«بوابة الوسط»: مؤيد في ليبيا وسط الأهل رغم «كورونا»
رياضة محلية
بعد قرار «أوقاف الموقتة» .. الثني يقرر غلق المساجد
ليبيا
مصدر مالي: بعض بنود الترتيبات المالية 2020 مازالت قيد المناقشة
ليبيا
الصين تختبر أول لقاح ضد فيروس «كورونا»
دولى
بكين تعلن استياءها من وصف ترامب كورونا بـ«الفيروس الصيني»
دولى
الممثل البريطاني إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
ثقافة وفن
ماذا قال الرئيس الأميركي عن اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد»؟
دولى
شركات الطيران الأميركية تعتبر فيروس كورونا «أسوأ من 11 سبتمبر» وتطالب بمساعدات
اقتصاد
تخصيص مستشفى الزاوية التعليمي لحالات الإصابة بـ«كورونا» حال اكتشافها
ليبيا
منظمة الصحة: فيروس كورونا «أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا»
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوفيد 19».. ناقل العدوى الفائق وهم أم واقع؟ وماذا فعلت «المريضة 31»؟