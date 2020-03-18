بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في أريزونا

بايدن يصافح أحد الناخبين في أوكلاند في كاليفورنيا، (أرشيفية: فرانس برس)

فاز نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية أريزونا، مكتسحاً بذلك الولايات الثلاث التي أجرى فيها الحزب الديمقراطي انتخاباته التمهيدية الثلاثاء، بحسب توقعات لوسائل إعلام أميركية.

وفي حين توقّعت شبكتا «سي إن إن» و«إن بي سي» فوز بايدن (77 عاماً) على منافسه الاشتراكي بيرني ساندرز (78 عاماً) في الولاية الواقعة في جنوب غرب البلاد، قالت صحيفة نيويوك تايمز إنّ نتائج فرز الأصوات في 56% من الدوائر الانتخابية تشير إلى حصول نائب الرئيس السابق على 42.6% من الأصوات مقابل 30.3% للسيناتور عن ولاية فيرمونت.

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وقبل ساعات من ذلك فاز بايدن بولايتي فلوريدا وإيلينوي، معزّزاً بذلك فرصه لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.