طفرة في الجراد الصحراوي تهدد الأمن الغذائي في دول شرق أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 05:53 مساء

حث برنامج الأغذیة العالمي الیوم الثلاثاء الدول المانحة على تمویل مواجھة الجراد الصحراوي في شرق أفریقیا محذرا من أن أسراب الجراد المھاجرة تھدد الأمن الغذائي في ھذه المنطقة.

وأضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة في بیان أن موجة الجراد الصحراوي في شرق أفریقیا تتزاید في أجزاء من كینیا، وإثیوبیا، والصومال، ما یعرض المحاصیل الرئیسیة في شھري مایو ویونیو المقبلین ویھدد الأمن الغذائي، وفق وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأوضح أن الجراد الصحراوي من أخطر الآفات المھاجرة في العالم لكن الطفرة الحالیة التي بدأت في عام 2019 ھي الأسوأ منذ 25 عاما في كل من إثیوبیا والصومال والأسوأ منذ 70 عاما في كینیا.

انعدام الأمن الغذائي
وذكر البيان أن أكثر من 13 ملیون شخص یعانون في جمیع أنحاء شرق أفریقیا بالفعل انعدام الأمن الغذائي الشدید معظمھم في إثیوبیا، وكینیا، والصومال، بینما قد یتأثر 3.2 ملایین شخص آخرين في كل من أوغندا وجنوب السودان.

ووفقا للأمم المتحدة یمكن أن یتكون سرب الجراد من 150 ملیون جراد لكل كیلومتر مربع، كما أن السرب الذي یبلغ كیلومترا واحدا لدیه القدرة على استھلاك ما یكفي لإطعام 35000 شخص، ویمكن أن تتحرك أسراب الجراد بسرعة وتغطي ما بین 100 و150 كیلومترا في الیوم الواحد.

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