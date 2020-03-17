إيران تمنع احتفالات عيد النوروز بسبب تفشي الكورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 04:42 مساء
مواطنون يعبرون بجانب مواد تباع بمناسبة عيد النوروز خارج بازار ، 12 مارس 2020. (أ ف ب)

منعت إيران احتفالات عيد النوروز التي كان يفترض أن تبدأ مساء الثلاثاء، في طهران وعدة محافظات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق وكالة «إرنا» الرسمية.

يحتفل بعيد النوروز الموروث عن الحقبة قبل الإسلامية في آخر يوم أربعاء من السنة الفارسية، وتبدأ الاحتفالات منذ مساء الثلاثاء. ووفق التقاليد، يقفز المحتفلون فوق النار لدرء العين، بحسب «فرانس برس».ومنذ أعوام، تحول العيد إلى متنفس للشباب، ورغم تحذيرات السلطات يستخدم في الاحتفال قدر كبير من المفرقعات والألعاب النارية على الطرق العامة ما يؤدي إلى سقوط آلاف الجرحى وبعض الوفيات أحيانا.

عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران يرتفع إلى 988 حالة​

ونقلت وكالة إرنا عن مسؤول الشرطة في طهران الجنرال حسين رحيمي قوله إنه «سيتم منع كل تجمّع بمناسبة عيد النوروز، وستفرض الشرطة احترام هذا المنع».

ووفق الوكالة، تحضّ شرطة العاصمة الناس على البقاء في منازلهم، على غرار ما تطالب به السلطات منذ أيام، وتشدد على منع إشعال النار أو استخدام للمفرقعات للاحتفال. أضافت الوكالة نقلا عن مسؤول آخر في شرطة طهران «من يغادرون منازلهم يعرضون أنفسهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد ولمضاعفات تمسهم هم وعائلاتهم».

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وتابعت إرنا أن عدة محافظات اتخذت اجراءات مشابهة، على غرار أصفهان (وسط) وغولستان (شمال) وخوزستان (جنوب غرب). إيران من بين أكثر الدول تضررا من فيروس «كوفيد-19» بعد الصين. ووفق الحصيلة الرسمية، أودى الوباء بحياة 988 شخصا في البلاد.

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