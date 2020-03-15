غوتيريس يحث الحكومات على التعاون لتجنب ركود اقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 06:40 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أ ف ب)

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حكومات العالم الأحد على التعاون لتجنب سقوط الاقتصاد في ركود على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب غوتيريس في مقالة في صحيفة «بوبليكو» البرتغالية، «إضافة الى أنّه يثير أزمة صحية عامة، فإنّ الفيروس يصيب أيضاً الاقتصاد العالمي»، وفق «فرانس برس».

وتابع رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق أنّ انتشار الفيروس أعاق حسن سير شبكات الإمداد وأدى إلى انخفاض الاستثمارات والاستهلاك، في شكل قاد نحو «خطر حقيقي ومتصاعد لحدوث ركود عالمي».

وأشار إلى أنّ «كل دولة ستكون عاجزة عن المواجهة منفردة. لذا، يتوجب على الحكومات التعاون أكثر من أي وقت من أجل تعزيز الاقتصاد، زيادة الاسثمارات العامة، تشجيع الأعمال التجارية وتأمين دعم الأفراد والمجتمعات المتأثرة» جراء انتشار الوباء.

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