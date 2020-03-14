اتفاق بين ترامب والديمقراطيين على إجراءات لدعم الاقتصاد على خلفية كورونا المستجد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 01:33 صباحا
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي 23 مايو 2019 (فرانس برس)

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، بشأن إجراءات تهدف إلى وقف تأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الأميركي وعشرات ملايين الموظفين.

وكتبت بيلوسي، متوجهة إلى كتلتها البرلمانية «نحن فخورون بالتوصل إلى اتفاق مع الإدارة يهدف إلى حلّ تحدّيات رئيسية، والتصويت قريبا» على مشروع القانون هذا في مجلس النواب، بحسب وكالة فرانس برس.

وسيتعين بعد ذلك أن تتم الموافقة على النص في مجلس الشيوخ، الذي لا يعتزم الانعقاد قبل الإثنين، ثم إحالته لترامب لتوقيعه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

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