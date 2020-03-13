ترامب يعلن حالة الطوارئ في مواجهة وباء «كورونا» المستجد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى وصوله لإلقاء كلمته في حديقة البيت الأبيض، 13 مارس 2020. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي اتهم سابقاً بالإقلال من خطورة فيروس «كورونا» المستجد، حالة الطوارئ، الجمعة، في الولايات المتحدة بهدف مواجهة الوباء.

وقال ترامب، من حديقة البيت الأبيض: «بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسميا حال الطوارئ الوطنية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح الرئيس الأميركي أن القرار سيتيح الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من الأصول لمكافحة الفيروس.

وأضاف: «أدعو كل ولاية إلى إنشاء مراكز طوارئ بشكل فوري»، كما دعا المستشفيات إلى تفعيل خططها «لاستجابة حاجات الأميركيين»، متعهدا «تعزيز» القدرات على إجراء الفحوص الطبية «في شكل كبير».