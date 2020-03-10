واشنطن «تعارض بشدّة» محاولة تشكيل «حكومة موازية» في أفغانستان

أعلنت الولايات المتّحدة الإثنين، أنّها «تعارض بشدّة» محاولة تشكيل «حكومة موازية» في أفغانستان، حيث نصّب رئيس السلطة التنفيذية الأسبق عبدالله عبدالله نفسه رئيساً للبلاد بعد دقائق على أداء أشرف غني اليمين الدستورية رئيساً لولاية ثانية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان «نعارض بشدّة أي إجراء لتشكيل حكومة موازية، وأيّ استخدام للقوّة لحلّ الخلافات السياسية»، مشدّداً على أنّ «إعطاء الأولوية لحكومة جامعة وأفغانستان موحّدة هو أمر بالغ الأهمية لمستقبل البلاد وبخاصة لقضية السلام».

غير أنّ بومبيو رحّب في الوقت نفسه بإعلان غني وعبد الله التزامهما هدف تحقيق السلام، مؤكّداً أنّ «الولايات المتحدة تعمل على التوصّل لاتّفاق بين الطرفين».