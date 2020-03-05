عدد الإصابات بـ«كورونا» في كوريا الجنوبية يقترب من 6 آلاف

تعقيم شارع في سول، (أرشيفية: ا ف ب)

اقترب العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في كوريا الجنوبية من ستة آلاف، الخميس، وهو الأكبر خارج الصين، حيث سجلت السلطات 145 إصابة جديدة.

وقالت السلطات الصحية في البلاد إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5766، مع 35 حالة وفاة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وحتى الآن فرضت 36 دولة حظرا شاملا على دخول الأشخاص الآتين من كوريا الجنوبية، وفقا لوزارة الخارجية في سول.

وألغت كوريا الجنوبية عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية بسبب انتشار الفيروس، كما مددت العطلات المدرسية ثلاثة أسابيع على مستوى البلاد.

اقرأ أيضا: كوريا تعلن الحرب على «كورونا» مع اقتراب عدد الإصابات من 5 آلاف حالة

واقترحت الحكومة ميزانية إضافية بقيمة 11.7 تريليون وون «9.9 مليار دولار» الأربعاء؛ للتصدي للفيروس وتحسين أنظمة الوقاية من الأمراض الجرثومية.

والمبلغ المقترح جزء من حزمة بقيمة 30 تريليون وون «25 مليار دولار» أعلنها الرئيس مون جاي إن الثلاثاء، لمعالجة الوضع «الخطير» الناجم عن تفشي الفيروس في الاقتصاد الثاني عشر في العالم.