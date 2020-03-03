طالبان: ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع زعيم الحركة بردار استمرت 30 دقيقة

أجرى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع زعيم طالبان بردار، وذلك حسب ما أفاد به ناطق باسم الحركة.

وأفاد الناطق باسم حركة طالبان، الثلاثاء، بأن كبير مفاوضي الحركة، الملا بردار أخوند، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قبل بضعة أيام، بعد أن وقع الجانبان اتفاقا لانسحاب القوات‭ ‬الأجنبية في الدوحة.

«طالبان» تعلن انتهاء الهدنة الجزئية في أفغانستان

30 دقيقة

وكشف ذبيح الله مجاهد، في تغريدة له عبر «تويتر» عن أن رئيس الولايات المتحدة ترامب أجرى محادثة هاتفية مع النائب السياسي لطالبان، الملا بردار أخوند، معلنا أنه سيتم نشر التفاصيل في وقت لاحق.

وأضاف في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني أن المحادثة استمرت أكثر من 30 دقيقة. يذكر أن الولايات المتحدة وحركة طالبان كانتا وقعتا اتفاقا في الدوحة التي تربطها علاقة جيدة مع الحركة، السبت، ينص على التزام الجانبين بالعمل بسرعة للإفراج عن السجناء من المقاتلين كإجراء لبناء الثقة بالتنسيق والموافقة من جميع الأطراف المعنية.

وبعيد الاتفاق، أعلنت حركة طالبان أنها ستستأنف هجماتها ضد القوات الأفغانية، مؤذنة بانتهاء الهدنة الجزئية التي سبقت التوقيع على الاتفاق بين المتمردين وواشنطن. وقال مجاهد حينها، إن «خفض العنف انتهى الآن وستتواصل عملياتنا كالمعتاد».

كما شدد على أن الحركة لن تشارك في مفاوضات بين الأفغان حتى يتم الإفراج عن نحو خمسة آلاف من سجنائها. وقال: «إذا لم يتم الإفراج عن سجنائنا الخمسة آلاف -مئة أو مئتين أقل أو أكثر لا يهم- فلن تكون هناك مفاوضات بين الأفغان».

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وأفادت الشرطة الأفغانية بمقتل ثلاثة وإصابة 11 شخصا بانفجار في شرق البلاد، بعد الاتفاق بقليل.

أفغانستان: لا تعهد

بعدها، أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أن الحكومة لم تقطع تعهدا بالإفراج عن خمسة آلاف سجين من طالبان، مشددا على أن مطالبة طالبان بالإفراج عن سجنائها لا يمكن أن يكون شرطا مسبقا لإجراء محادثات مباشرة مع الجماعة المتطرفة.

كما أشار إلى تمديد الهدنة الجزئية التي سبقت توقيع الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة، لمدة أسبوع بغية التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل. وقال غني خلال مؤتمر صحفي في كابل أمس: «خفض العنف سيستمر مع هدف التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل»، موضحا أن قائد القوات الأجنبية في أفغانستان الجنرال الأميركي، سكوت ميلر، أبلغ طالبان بهذا القرار.