نقل الباحثة الفرنسية فاريبا عادلخاه المسجونة في إيران إلى المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 08:16 مساء
صورة للباحثة الانتروبولوجية الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه. (أ ف ب)

نقلت الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه المسجونة في إيران منذ يونيو، الأحد إلى مستشفى سجن إيوين في طهران.

وقال المحامي سعيد دهقان إن نقلها إلى المستشفى هو نتيجة تدهور خطير في وضعها الصحي جراء إضراب عن الطعام بدأته موكلته من نهاية ديسمبر حتى منتصف فبراير، وفق «فرانس برس».

وأضاف «للأسف تضررت كليتاها» ووضعها الصحي «مقلق». كما أعرب عن خشيته من أن تصاب بفيروس كورونا المستجد الذي أودى رسميا ب15 شخصا في إيران.

وهي تلاحق في إيران بتهمة «الدعاية ضد النظام» و«التواطؤ للمساس بالأمن القومي». والتهمة الأخيرة هي الوحيدة الموجهة لرفيقها الأستاذ الجامعي الفرنسي رولان مارشال المسجون أيضا منذ يونيو في الجمهورية الاسلامية.

وحددت الجلسة الأولى لمحاكمتهما في 3 مارس أمام الغرفة 15 من المحكمة الثورية في طهران. وعادلخاه باحثة انتروبولوجية مرموقة، مختصة في التشيّع. ويختص مارشال في القرن الافريقي. وتطالب باريس بإطلاق سراح الباحثين العضوين في مركز الأبحاث الدولية في جامعة سيانس بو الباريسية.

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