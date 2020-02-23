تنظيم القاعدة يقر بمقتل زعيمه في «جزيرة العرب» ويعين باطرفي خلفًا له

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 10:12 مساء
صورتان متلاصقتان لزعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي. (أ ف ب)

أكد تنظيم القاعدة الأحد مقتل زعيمه في «جزيرة العرب» بعد أسبوعين من إعلان الولايات المتحدة مقتله في غارة بطائرة مسيرة أميركية في اليمن بحسب بيان لمركز «سايت» الذي يرصد وسائل الإعلام «المتطرفة».

وأكد التنظيم مقتل قاسم الريمي في بيان نشره الأحد معلنا أن «خالد بن عمر باطرفي هو الزعيم الجديد للتنظيم في جزيرة العرب» كما ذكر «سايت». وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 6 فبراير أن الولايات المتحدة «نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسّسي وزعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب».

وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن إطلاق نار في ديسمبر في قاعدة بحرية أميركية في فلوريدا أدى إلى مقتل ثلاثة بحارة بيَد ضابط سعودي، وفقا لمركز «سايت». وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتّخذ من اليمن مقرا، أخطر فروع القاعدة.

وأوضح «سايت» أن «خالد باطرفي ظهر في عدد من فيديوهات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من عدم الكشف عن دوره، فقد بدا مساعدا للريمي ومتحدثا باسم التنظيم».

وعززت الولايات المتحدة ضرباتها ضد التنظيم بعد تولي ترامب الرئاسة الأميركية في العام 2017. وتحت قيادة الريمي عزز تنظيم القاعدة في جزيرة العرب نفوذه في جنوب وجنوب شرق اليمن مستغلا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

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