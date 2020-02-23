اتهام متشرد بطعن إمام مسجد في لندن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 فبراير 2020, 01:57 صباحا
إمام ومؤذن مسجد لندن رأفت مجلاد عند عودته الى المسجد لأداء الصلاة، 22 فبراير 2020. (فرانس برس)

وجهت محكمة بريطانية، السبت، اتهامًا إلى رجل متشرد يدعى دانييل هورتون يبلغ 29 عامًا، بالتسبب بضرر جسدي بالغ، وحيازة سكين بشكل غير شرعي استخدمها في طعن إمام ومؤذن مسجد خلال أداء الصلاة.

وطعن إمام المسجد المركزي في لندن رأفت مجلاد، خلال أداء صلاة العصر، قبل أن يمسك المصلون به بانتظار وصول الشرطة، التي على الفور أن تكون هناك دوافع إرهابية وراء حادثة الطعن، حسب وكالة «فرانس برس».

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وتلقى مجلاد العلاج في مستشفى في لندن وعاد الجمعة إلى المسجد للصلاة ويده مضمدة، حيث قال للصحفيين «أنا أسامحه، وأشعر بالأسف تجاهه»، وأضاف «بالنسبة لي كمسلم لا أحمل في قلبي أي كراهية».

وقالت المدعي العام تانيا دوغرا، للمحكمة إن مجلاد تعرض لجرح في رقبته، وأضافت أن الرجلين يعرفان بعضهما البعض، لأن هورتون اعتاد ان يرتاد المسجد المركزي في ريجينت بارك في شمال غرب لندن خلال السنوات الماضية.

وأبقي هورتون رهن التوقيف قبل عقد جلسة استماع ثانية مقررة في 20 مارس المقبل.

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