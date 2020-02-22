الرئيس الألماني يزور السودان الأسبوع المقبل على رأس وفد يضم سبعين شخصا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 08:18 مساء
الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يلقي الخطاب الافتتاحي للدورة 56 من مؤتمر الأمن في ميونخ، 14 فبراير 2020. (أ ف ب)

يزور الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، السودان الأسبوع المقبل ليومين على رأس وفد يضم نحو سبعين شخصًا، في أول زيارة لمسؤول غربي كبير للبلاد منذ نحو أربعين عامًا، وفق مصدر رسمي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، السبت، «يزور البلاد يومي 27-28 فبراير الجاري الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير على رأس وفد رفيع يضم كبار المسؤولين وعددًا من البرلمانيين والصحفيين، ويلتقي رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك»، بحسب «فرانس برس».

وقبل أسبوعين زار حمدوك ألمانيا والتقى المستشارة أنغيلا ميركل، وأعلن توقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري بين البلدين تقوم ألمانيا بموجبه بتدريب الأجهزة الأمنية السودانية.

نتانياهو يعلن تحليق طائرة إسرائيلية فوق السودان للمرة الأولى

ونقل المصدر عن السفير محمد الغزالي مدير الإدارة الأوروبية بالخارجية السودانية «أن الرئيس الألماني والوفد المرافق سيناقش مع المسؤولين السودانيين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار البرلمان الألماني رفع الحظر التنموي عن السودان».

وأوضح الغزالي أن «زيارة الرئيس الألماني المرتقبة للخرطوم ستمثل انفتاحًا كبيرًا في العلاقات بين السودان وألمانيا وتتويجا للتعاطي الألماني مع السودان في فترة ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة». وأطاح الجيش السوداني في أبريل الماضي الرئيس السابق عمر البشير عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية بعدما حكم البلاد طوال ثلاثين عامًا.

البرهان: لقائي نتنياهو كان بهدف «صيانة الأمن الوطني السوداني»

وكانت ألمانيا تفرض عقوبات على الخرطوم بسبب إدراجها على القائمة الأميركية للدول «الراعية للإرهاب» منذ العام 1993 . ووضعت واشنطن السودان على هذه القائمة لعلاقته مع جماعات متطرفة أبرزها تنظيم «القاعدة» الذي عاش مؤسسه وزعيمه أسامة بن لادن في السودان بين 1992 و1996.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل ثاني وفاة في إيطاليا جراء فيروس «كورونا» المستجد
دولى
محمد بزيك.. ليبي يكرس حياته لرعاية أطفال تخلى عنهم ذووهم لإصابتهم بأمراض نادرة
ليبيا
إردوغان يؤكد وجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا
ليبيا
ليبيا دون ترتيبات مالية وسط مطالبات بتقليص الإنفاق
ليبيا
صنع الله يحذر من العودة إلى «الاقتراض».. وينتقد ضآلة تأثير المجتمع الدولي
ليبيا
ترامب يرفض منح فيلم كوري جنوبي جائزة أوسكار: لدينا مشاكل مع هذه الدولة
دولى
«الحل السياسي».. حلم الليبيين في ذكرى الثورة التاسعة
ليبيا
جريدة الوسط: تصعيد عسكري .. والمسار السياسي لم يتخلص من المراوحة
ليبيا
ميسي يشكك في قدرة فريقه بالتتويج بدوري الأبطال
رياضة عالمية
الشلماني لـ«قناة الوسط»: إسقاط اتحاد الكرة ليس سهلا.. وعقد اجتماع للأندية خارج ...
رياضة محلية
في عدد «الوسط» 222: استمرار التصعيد العسكري .. واحتفالات فبراير وحدت الليبيين
ليبيا
«تسييري الكفرة» يتهم البعثة الأممية بإقصاء الجنوب الشرقي من الحوار السياسي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خارطة طريق ليبية لـ«إصلاح المسار الديمقراطي»