إيطاليا تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 02:01 صباحا

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا الجمعة، وفاة مواطن يبلغ 78 عاما كانت قد تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وأوضح الوزير أن الرجل كان يقبع في مستشفى في منطقة فينيتو شمال البلاد، منذ نحو عشرة أيام لإصابته بمرض لا علاقة له بالفيروس، لتبين لاحقا التحاليل أنه مصاب بالكورونا، وفق وكالة «فرانس برس» التي نقلت الخبر عن وكالة أنسا الإيطالية.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن إغلاق الأماكن العامة وإلغاء الأنشطة الرياضية والتجمعات الدينية في عشر بلدات في منطقة لومبادريا الواقعة في شمال إيطاليا، بعد تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بالفيروس.

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