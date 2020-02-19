بكين تسحب بطاقات ثلاثة صحفيين من جريدة أميركية شهيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 10:37 صباحا

سحبت الصين بطاقات عمل ثلاثة صحفيين من جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية الشهيرة بسبب عنوان لافتتاحية نشرت في وقت سابق هذا الشهر واعتبرته «عنصريا»، وذلك بعد تضييق واشنطن على وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن الافتتاحية التي حملت عنوان «الصين هي الرجل المريض الفعلي في آسيا» تحتوي على «تمييز عنصري»، مشيرا إلى أن الجريدة لم تصدر اعتذارا رسميا.

وأضاف في تصريح نقلته «فرانس برس» اليوم الأربعاء: «لذلك قررت الصين اعتبارا من اليوم سحب بطاقات ثلاثة مراسلين لـ(وول ستريت جورنال) في بكين».

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