ركاب السفينة الموبوءة بـ«كورونا» يبدؤون مغادرتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 08:41 صباحا
سفينة «دايموند برينسس» في ميناء يوكوهاما، 16 فبراير 2020، (أ ف ب)

أعلنت السلطات اليابانية أن نحو 500 من ركاب السفينة السياحية «دايموند برينسيس» بدؤوا بمغادرتها الأربعاء، بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد.

وخضع ركاب السفينة الراسية في ميناء يوكوهاما إلى حجر صحّي بعد إصابة أكثر من 540 شخصا على متنها بفيروس «كورونا» المستجد، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفادت مراسلة وكالة «فرانس برس» بأن الركاب الذين أكّدت وزارة الصحة اليابانية أنّ الفحوصات الطبيّة أثبتت عدم إصابتهم بالعدوى ولم تظهر عليهم أيّ عوارض مرضية ولم يحصل على مدى الأيام الـ14 الأخيرة أيّ احتكاك بينهم وبين ركّاب مصابين بالفيروس، بدؤوا بالنزول من السفينة.

وقال أحد هؤلاء الركاب وهو ياباني يبلغ من العمر 77 عاماً للصحفيين لدى نزوله من السفينة «أنا سعيد.. أريد أن أخلد للراحة».

وردا على سؤال عن إقامته على متن السفينة، أجاب: «كانت مريحة.. أشعر بأنني على ما يرام»، مشيراً إلى أنّه سيستقل وسائل النقل المشترك للعودة إلى منزله.

اقرأ أيضا: ارتفاع وفيات فيروس «كورونا» في الصين إلى 2000 شخص

والسفينة السياحية التي أبحرت في رحلة آسيوية وعلى متنها 3711 شخصا، ينحدرون من 56 دولة، سرعان ما تحوّلت إلى سجن عائم تسوده مشاعر الخوف من الإصابة بالعدوى والملل الناجم عن المكوث في حجرات صغيرة، بعضها بلا نوافذ، في احتجاز لا تقطع ساعاته الطويلة إلا نزهة قصيرة على جسر السفينة. وبحسب السلطات اليابانية فإنّ نزول الركاب السالمين من السفينة سيستغرق ثلاثة أيام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ركاب السفينة الموبوءة بـ«كورونا» يبدؤون مغادرتها
دولى
الثني يسلم عددا من السيارات إلى جهاز الشرطة الزراعية
ليبيا
صلاة الفجر.. مظهر الاحتجاج الجديد في فلسطين ضد «صفقة ترامب» و«تهديدات إسرائيل»
عربى
اختيار 7 من 13 عضوا يمثلون «النواب» في «حوار جنيف» والبقية تختارهم دوائرهم
ليبيا
رحيل السينمائي الليبي عبد السلام حسين
ثقافة وفن
محكمة هولندية تثبت حكما على روسيا بدفع 50 مليار دولار كتعويض لمساهمي «يوكوس»
اقتصاد
«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا
ليبيا
بالصور.. السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان ...
ليبيا
الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات الأساسية
ليبيا
بوريل يوضح تفاصيل مهمة المراقبة الأوروبية الجديدة قبالة ليبيا
ليبيا
توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة
ليبيا
الداخلية الألمانية تكشف عن مخططات «مرعبة» لهجمات ضد مساجد
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثيرات مختلفة لارتفاع هرمون الذكورة على صحة النساء والرجال