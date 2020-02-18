تركيا تستأنف الدوريات المشتركة مع روسيا في سورية

أعلنت روسيا، في وقت متأخر من مساء الإثنين، إن تركيا استأنفت الدوريات المشتركة مع الجيش الروسي في شمال شرق سورية بعد توقف دام أسبوعين، بينما لا يزال هجوم قوات الحكومة السورية على منطقة إدلب يضغط على العلاقات بين موسكو وأنقرة.

كانت تركيا وروسيا قد بدأتا في تسيير دوريات مشتركة في سورية قرب الحدود التركية في أكتوبر، لكن القوات التركية توقفت عن المشاركة فيها في الثالث من فبراير، وفقًا لما نقلته وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن مسؤول في وزارة الدفاع الروسية.

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وقال مصدر أمني تركي في السابع من فبراير إن الدوريات المشتركة بين بلاده وموسكو تأجلت بسبب الأحوال الجوية. لكن توقف الدوريات المشتركة تزامن مع تصاعد التوتر بين البلدين بسبب التطورات في إدلب.

وقالت روسيا، الأسبوع الماضي، إن تركيا تستخف بالاتفاقات التي أبرمتها معها بشأن سورية واتهمتها بالإخفاق في السيطرة على مسلحي المعارضة في إدلب الذين قالت إنهم يشنون هجمات على القوات السورية والروسية.

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وتشن قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا هجومًا على آخر معقل للمعارضة المسلحة في إدلب قرب الحدود التركية، مما أجبر آلاف المدنيين على الفرار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «الدورية الروسية- التركية المشتركة الأحدث تم تنفيذها، دون ذكر مزيد من التفاصيل. ويزور وفد تركي روسيا الثلاثاء وذلك في اليوم الثاني من محادثات يسعى من خلالها البلدان إلى تخطي خلافاتهما بشأن إدلب.