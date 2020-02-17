الصين تدرس تأجيل الدورة السنوية للبرلمان بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 10:39 صباحا
جلسة سابقة للبرلمان الصيني. (أرشيفية: الإنترنت).

تدرس السلطات الصينية تأجيل الدورة السنوية للبرلمان بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تحاول الدولة السيطرة عليه.

وسيناقش المجلس الحاكم في الصين مشروع قرار يتعلق بإرجاء «المؤتمر الشعبي الوطني» عشرة أيام، قبل الاجتماع المقرر أن يبدأ في الخامس من مارس المقبل، وفق «فرانس برس».

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ودائما ما انعقدت الدورات السنوية للمؤتمر الشعبي الصيني في السنوات الـ35 الماضية في شهر مارس.

واليوم الاثنين، تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين 1700 ضحية، بعد وفاة 100 شخص في مقاطعة هوباي الأكثر تضررا من الفيروس التي شهدت ظهوره لأول مرة في أواخر العام الماضي.

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