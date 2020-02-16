بومبيو من دكار: سنقوم «بما يجب» بخصوص انتشارنا العسكري في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 فبراير 2020, 07:24 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السنغالي أمادو با في القصر الرئاسي، 16 فبراير 2020. (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في دكار، الأحد، أن بلاده ستحرص على القيام «بما يجب» بالشراكة مع حلفائها في ما يتعلق بقرار تقليص حضورها العسكري في أفريقيا ولا سيما في منطقة الساحل.

وامتنع بومبيو، خلال حديثه أمام الصحفيين، عن تقديم أي التزام، وترك الخيارات مفتوحة حول موضوع تقليص عديد القوات الأميركية المقاتلة في أفريقيا الذي يتم درسه حاليًّا في واشنطن، بحسب «فرانس برس».

وفي حضور بومبيو، أعلن وزير الخارجية السنغالي أمادو با، أن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين السنغاليين بـ«رغبتها في سحب بعض قواتها المقاتلة». لكنه أضاف، في معرض حديثه عن الدعم الذي تقدمه أميركا في مجالي التدريب والاستخبارات، أن «ذلك لا يعني بالنسبة إلينا سحب القوات الأميركية» بكاملها.

وتابع الوزير السنغالي: «أكثر من أي وقت مضى، تواجه أفريقيا تحديات كبرى تتعلق بانعدام الأمن والإرهاب، وهي تحتاج إلى الولايات المتحدة الأميركية التي تمثل حليفًا استراتيجيًّا في مساعي تحقيق سلام واستقرار دائمين».

وقال بومبيو خلال حديثه عن الشركاء السنغاليين والأفارقة والفرنسيين: «سنقوم بما يجب، سنقوم بما يجب جماعيًّا، أنا مقتنع بذلك». وذكَّر الوزير الأميركي بأن وزارة الدفاع بصدد مراجعة عديد القوات العاملة في أفريقيا.

وأضاف: «أنا مقتنع بأنه عند إنهائنا المراجعة، سنتناقش، ليس فقط مع السنغال، بل مع كل بلدان المنطقة، في أسباب ما نقوم به والطريقة التي نتوخاها، وسنصل إلى نتائج ترضي الجميع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«17 فبراير» في عيون الليبيين: تعثرت الثورة .. وبقيت أحلام البسطاء
ليبيا
بالونات غزة الحارقة تعود إلى التحليق في اتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل
دولى
وفيات فيروس «كورونا» في الصين تتخطى 1600 شخص
دولى
ننشر أهم ما جاء في خطاب السراج لمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير
ليبيا
افتتاح مدرسة الرماية بالمسدس بطرابلس
رياضة محلية
كواليس اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي
ليبيا
مسارات الحل الدولي تدخل دائرة «التسويف».. تحذيرات أميركية وتحفظات روسية
ليبيا
أغرب طلب زواج.. ضابط يحاصر حبيبته بالدبابات (فيديو)
منوعات
دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: ليبيا بها أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة في ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: مجلس الأمن يخطف الأضواء من المسارات الثلاثة ويتبنى مخرجات «برلين»
ليبيا
«الصليب الأحمر»: استمرار النزاع في ليبيا يفاقم معاناة المدنيين
ليبيا
في العدد 221 من جريدة «الوسط»: أبعاد قرار مجلس الأمن 2510.. وأسئلة ثورة فبراير
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف أعادت «فبراير» الروح لرياضة «الفن النبيل» في ليبيا؟