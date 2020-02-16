«رويترز»: ضغوط أميركية على الصين للانضمام لمحادثات نووية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 فبراير 2020, 01:38 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (وكالة رويترز)

جددت الولايات المتحدة، الضغط على الصين للانضمام إلى محادثات للحد من الأسلحة النووية مع واشنطن وموسكو، في مسعى للتغلب على معارضة بكين منذ فترة طويلة للدخول في مثل هذا الحوار.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس دونالد ترامب، لوكالة «رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويته، السبت، «تقول الصين منذ فترة طويلة إنها لن تدخل في سباق تسلح ولا تسعى إلى معادلة الولايات المتحدة وروسيا من حيث الأرقام. لقد حان الوقت للصين لتثبت أنها طرف دولي يتحلى بالمسؤولية».

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وتتضاءل الترسانة النووية الصينية أمام نظيرتيها الأميركية والروسية، لكن تعزيز بكين وضعها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادي أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة وصناع السياسة الأميركيين.

ويسعى ترامب لإقناع الصين بالانضمام إلى الولايات المتحدة وروسيا في محادثات بشأن اتفاق جديد للحد من الأسلحة يحل محل معاهدة «ستارت الجديدة» المبرمة بين واشنطن وموسكو والتي ينتهي أجلها في فبراير المقبل، لكن بكين ترفض ذلك بدعوى أن قوتها النووية الأصغر دفاعية ولا تشكل تهديدًا.

ومعاهدة «ستارت الجديدة» تلزم الولايات المتحدة وروسيا بعدم نشر أكثر من 1550 رأسًا حربيًا نوويًا، وهو أدنى مستوى منذ عقود، كما تفرض قيودًا على الصواريخ التي تطلق من البر أو الغواصات وكذلك القاذفات التي تحمل تلك الرؤوس النووية.

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