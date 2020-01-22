الصين تعلن أنها لا تعتزم المشاركة في محادثات خفض الأسلحة النووية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يناير 2020, 03:24 مساء

أعلنت الصين الأربعاء إنها «لا تعتزم المشاركة» في محادثات ثلاثية بشأن خفض الأسلحة النووية، بعد يوم من توجيه واشنطن دعوة لها للانضمام إلى المحادثات التي ستجري في موسكو، وأجرت الولايات المتحدة وروسيا جولتين من المحادثات بهدف إزالة سوء التفاهم بشأن قضايا أمنية حساسة، منذ انهيار الاتفاق النووي المبرم إبان الحرب الباردة، العام الماضي.

ولمحت واشنطن في السابق إلى أنها تعتقد أن بكين، بترسانتها النووية المتزايدة، يجب أن تنضم إلى المحادثات، غير أن الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ اتهم الولايات المتحدة بـ«استخدام المشاركة الصينية كمبرر للتهرب من مسؤولياتها لنزع الأسلحة النووية»، حيث صرح غينغ شوانغ في مؤتمر صحفي معتاد «الصين ليس لديها أي نية للمشاركة فيما يسمى بالمفاوضات الصينية الأميركية الروسية الثلاثية لضبط الأسلحة».

وقالت واشنطن إن عدم وجود شفافية حول مخزونات الصين المتزايدة من الأسلحة النووية يشكل «تهديدا خطيرا»، وأصر الرئيس دونالد ترامب على ضرورة انضمام الصين إلى أي اتفاق نزع أسلحة جديد، وقال غينغ إن «على البلد الذي يمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم وأكثرها تطورا أن يتحمل بشكل جدي مسؤولياته الخاصة بنزع الأسلحة النووية».

وقال المندوب الأميركي إلى مؤتمر نزع الأسلحة في جنيف روبرت وود، الثلاثاء، إن التقديرات تشير إلى أن «مخزونات الصين النووية ستتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة، نعتقد أن الوقت حان لإجراء محادثات ثلاثية»، مضيفًا: «علينا أن نتعامل مع هذا التهديد الخطير على الاستقرار الاستراتيجي، وهو عدم وجود شفافية بشأن مخزون الصين النووي»، وفي أغسطس العام الماضي، انسحبت واشنطن وموسكو من معاهدة خفض الأسلحة النووية المتوسطة المدى المبرمة العام 1987 بعد تبادل الاتهامات بانتهاك شروط المعاهدة.

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