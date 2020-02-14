«البنتاغون» يتخلى عن خطط تسليح لتمويل «جدار ترامب»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 فبراير 2020, 09:59 صباحا
لافتة كتب عليها «ترامب.. لن ندفع لجدارك» بمدينة تيجوانا الحدودية في المكسيك، 2 فبراير 2020، (ا ف ب)

تتجه وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إلى التخلي عن شراء مقاتلات من طراز «إف - 35» وطائرات من دون طيار من أجل توفير مبلغ 3.8 مليار دولار إضافية لصالح الجدار الذي يريد الرئيس دونالد ترامب إنجاز بنائه على طول الحدود مع المكسيك.

وردا على طلب من وزارة الأمن الداخلي، قرر وزير الدفاع مارك إسبر «تشييد 177 ميلا (285 كلم) من الجدار قرب سان دييغو والسانترو ويوما والباسو ودلريو»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وأضاف أن إسبر «سمح باستخدام ما يقرب من 3.8 مليار دولار لتلبية طلب» وزارة الأمن الداخلي.

وحسب وثائق مرسلة سابقاً إلى الكونغرس، يوضح البنتاغون أن هذه الأموال سيجري تأمين ما يوازي 2.2 مليار منها من مخصّصات بموازنته للعام 2020 كانت مرصودة لشراء معدات للقوات الجوية والبحرية. وسيتم تأمين بقية المبلغ من أموال مخصصة أصلا لعمليات الجيش الأميركي الخارجية (أفغانستان وسورية والعراق).

ويعني هذا الإعلان ارتفاع الأموال التي حولتها وزارة الدفاع للجدار الذي تعهّد ترامب بتشييده من أجل مكافحة الهجرة غير القانونية، إلى ما يقدّر بـ9.9 مليار دولار.

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