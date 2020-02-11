حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجدّ في الصين تتخطى الألف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 12:59 صباحا

 

أعلنت بكين الثلاثاء، أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى حتى اليوم بحياة ألف وأحد عشر شخصاً في الصين القارية، بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 103 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر الماضي، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إنّ الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 103 أشخاص وأصيب به 2097 شخصاً إضافياً، بحسب وكالة فرانس برس.

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