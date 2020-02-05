سامح شكري إلى أديس أبابا للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 04:42 مساء
وزير الخارجية المصري سامح شكري. (الإنترنت)

غادر وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، القاهرة متوجهًا إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ٣٣ لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة خلال الفترة من ٥ إلى ١٠ فبراير ٢٠٢٠، حيث يترأس الدورة العادية الـ٣٦ للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على مستوى وزراء الخارجية الأفارقة يومي ٦ و٧ الجاري، على أن تليها الدورة العادية الـ٣٣ لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي ٩ و١٠ فبراير من العام الجاري.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، إن القمة ذات أهمية خاصة على ضوء ما ستشهده من تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي من مصر إلى جنوب أفريقيا، حيث عملت القاهرة خلال عام رئاستها للاتحاد في ٢٠١٩ مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات أبرزها التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، فضلًا عن التعاون مع الشركاء الدوليين للقارة الأفريقية .

وأضاف حافظ، أن اجتماعات المجلس التنفيذي ستناقش عدة موضوعات من أهمها أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته، وموضوع العام ٢٠١٩ «اللاجئون والعائدون والنازحون داخليًّا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا»، وكذا المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق الخاصة بموضوع العام ٢٠٢٠ «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية في أفريقيا»، فضلًا عن مناقشة التقرير الخاص بالتقدم المحرز اتصالًا بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

واختتم حافظ تصريحاته، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أيضًا أن يُجري الوزير شكري مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة على هامش الاجتماعات، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

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