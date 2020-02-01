السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة تحذر الفلسطينيين من معارضة خطة ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب, (أرشيفية : الإنترنت)

حذرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الفلسطينيين، من أن التعبير عن استيائهم من خطة السلام الأميركية في المنظمة الدولية لن يؤدي إلا إلى «تكرار ذات النهج الفاشل للعقود السبعة الماضية».

وقال رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، إنه من المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلمة عن الخطة أمام مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوعين القادمين، معبرا عن أمله في أن يصوت المجلس على مشروع قرار بهذا الشأن.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستستخدم بالتأكيد حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذا المشروع، فيما سيسمح ذلك للفلسطينيين بالتحول بمشروعهم إلى الجمعية العامة بالأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا، حيث سيكشف التصويت هناك عن مدى قبول المجتمع الدولي لخطة إدارة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وقالت كرافت الجمعة، إنه إذا كان الرد الأولي للفلسطينيين على الخطة متوقعا «لماذا لا يأخذوا هذا الاستياء ويستخدمونه بدلا من ذلك في المفاوضات؟»

وقالت كرافت لرويترز «نقل هذا الاستياء إلى الأمم المتحدة لا يؤدي إلا إلى تكرار ذات النهج الفاشل للعقود السبعة الماضية.. دعونا نتجنب تلك الشراك وبدلا من ذلك نعطي السلام فرصة».