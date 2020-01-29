البيت الأبيض يمنع بولتون من نشر معلومات سرية في كتابه الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 يناير 2020, 09:10 مساء

قال البيت الأبيض إن من غير المسموح لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون نشر كتاب يحتوي بشكله الحالي على أدلة تتعلق بمحاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب.

وقال مجلس الأمن القومي الأميركي بعد اطلاعه على مسودة الكتاب - وهو إجراء يطبق على كافة الكتب التي ينشرها موظفون سابقون في البيت الأبيض - إنها تحتوي على «كم كبير من المعلومات السرية»، مضيفاً في رسالة إلى محامي بولتون تشارلز كوبر أن «بعض المعلومات غاية في السرية» وأن «المسودة لا يمكن أن تنشر أو أن يتم الكشف عنها دون حذف المعلومات المصنفة سرية»، بحسب «فرانس برس».

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