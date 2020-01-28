حصيلة «كورونا» ترتفع إلى 106 وفيات.. والصين توصي مواطنيها بعدم السفر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يناير 2020, 08:43 صباحا
عمال فندق يتلقون توجيهات بشأن الوضع الصحي في ووهان بالصين، 28 يناير 2020، (ا ف ب)

ارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم فيروس «كورونا» المستجد إلى 106 وفيات في الصين، حيث واصل الوباء تفشيه مع تسجيل نحو 1300 إصابة جديدة، حسب ما وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت لجنة الصحة في هوبي، اليوم الثلاثاء، إن الفيروس حصد أرواح 24 شخصا جديدا لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 106 وفيات، في حين انتقلت العدوى إلى 1291 شخصا آخر، مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من أربعة آلاف حالة.

وأوصت الصين مواطنيها بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج، إذ قالت الإدارة الوطنية للهجرة إن «خفض التنقلات عبر الحدود يساهم في السيطرة على الوباء»، مؤكدة أنها أعلنت هذه التوصيات «لحماية صحة وسلامة الصينيين والأجانب على حد سواء». وكانت بكين علقت منذ الإثنين الرحلات المنظمة داخل البلاد وإلى الخارج.

وبالتزامن، أعلن وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، أن طوكيو سترسل اليوم طائرة لإجلاء نحو مئتين من رعاياها في الصين، مضيفا: «أنجزنا الترتيبات مع الجانب الصيني لتأمين عملية النقل إلى المطار».

وأضاف: «الرحلة الأولى ستقلع مساء اليوم (الثلاثاء) وسننقل مواد مساعدات مثل أقنعة وملابس وقاية للصينيين ولليابانيين كذلك»، منوها بأن «نحو مئتي شخص سيستقلون هذه الطائرة من أصل 650 يابانيا أبدوا رغبتهم في الرحيل».

شاهد أول صورة لفيروس «كورونا» استخرج من إحدى ضحاياه بالصين

وأكد موتيجي «سنواصل تنسيق الجهود مع الحكومة الصينية ووكالات مختصة، بما في ذلك لتأمين عمليات النقل البري، ليتمكن كل اليابانيين الراغبين في العودة إلى بلدهم من القيام بذلك في أسرع وقت ممكن».

ويتوقع أن تصل الرحلة إلى اليابان صباح الأربعاء، وعلى متنها مسؤولون في قطاع الصحة لمراقبة أوضاع الركاب. لكن السلطات لا تنوي وضع هؤلاء في الحجر الصحي.

وقال مسؤول في وزارة الصحة اليابانية لـ«فرانس برس»: «سنرسل نحو أربعة أشخاص في كل طائرة بينهم طبيب ومسؤول عن الحجر الصحي وممرضة»، موضحا أن الذين تبدو عليهم أعراض مثل الحمى سينقلون إلى المستشفى مباشرة عند وصولهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول صورة لفيروس «كورونا» استخرج من إحدى ضحاياه بالصين
دولى
إشادة واسعة بـ«النصر» بعد التأهل الأفريقي
رياضة محلية
وفاة الناشطة التونسية البارزة لينا بن مهني صاحبة مدونة «بنيّة تونسية»
دولى
السنكي يصطحب «ملكٌ ورجال» إلى معرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
مستشار سابق للأمن القومي يكشف معلومات تعقد موقف ترامب في قضية العزل
دولى
علماء يكشفون أسرار انتشار فيروس كورونا
دولى
النصر ينتزع بطاقة التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية بالفوز على دجوليبا
رياضة محلية
مصرع أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت في تحطم مروحية
رياضة عالمية
رئيس فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأميركي يتهم ترامب بتهديده على «تويتر»
دولى
توقف الملاحة الجوية في طرابلس يبعد ليبيا عن الأولمبياد الأفريقي الخاص
رياضة محلية
صعود الدولار في السوق الموازية
ليبيا
قائمة بأسماء الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا وعدد الإصابات والوفيات
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يتحدثون عن سر طول عمر الإنسان