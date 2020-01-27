أول صورة لفيروس «كورونا» استخرج من إحدى ضحاياه بالصين

الفيروس بعد تصويره مجهرياً وتكبيره. (العربية.نت)

أفرجت السلطات الصينية عن صورة، هي الأولى للفيروس الذي أودى بحياة 81 صينيا حتى الآن، وأصاب 2800 آخرين، وهي ألكترو- مجهرية، وزعها مركز National» Microbiology Data Center» بعد استخراج الفيروس من الجهاز التنفسي لإحدى ضحاياه، وتصويره في أحد مختبرات المركز بمدينة ووهان التي ظهر فيها الوباء لأول مرة.

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وكان رئيس بلدية المدينة تشو شيانوانغ، ذكر في مؤتمر صحافي عقده الأحد ووزع فيه الصورة، أن الفيروس المعروف باسم «2019-nCov» حمل أكثر من 5 ملايين من سكان المدينة على مغادرتها، وأن الصورة الحاملة رمز NPRC 2020.00002- بعد تكبيرها، واستخرج الفيروس يوم 22 يناير الجاري من أحد قتلاه، فيما سبق وتم تصوير الفيروس نفسه في 6 يناير الجاري أيضاً، وصورته إلى اليسار، بحسب «العربية.نت».

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ونرى الفيروس شبيهاً في الصورتين بالهالة الشمسية، وهي ما تعنيه كلمة Corona باللغة اللاتينية، وتعني «التاج»أيضاً في بعض مدلولاتها، لأنه شبيه بالتاج، ولهذا السبب تم إطلاق الاسم عليه.