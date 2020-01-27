أول صورة لفيروس «كورونا» استخرج من إحدى ضحاياه بالصين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 08:13 مساء
الفيروس بعد تصويره مجهرياً وتكبيره. (العربية.نت)

أفرجت السلطات الصينية عن صورة، هي الأولى للفيروس الذي أودى بحياة 81 صينيا حتى الآن، وأصاب 2800 آخرين، وهي ألكترو- مجهرية، وزعها مركز National» Microbiology Data Center» بعد استخراج الفيروس من الجهاز التنفسي لإحدى ضحاياه، وتصويره في أحد مختبرات المركز بمدينة ووهان التي ظهر فيها الوباء لأول مرة.

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وكان رئيس بلدية المدينة تشو شيانوانغ، ذكر في مؤتمر صحافي عقده الأحد ووزع فيه الصورة، أن الفيروس المعروف باسم «2019-nCov» حمل أكثر من 5 ملايين من سكان المدينة على مغادرتها، وأن الصورة الحاملة رمز NPRC 2020.00002- بعد تكبيرها، واستخرج الفيروس يوم 22 يناير الجاري من أحد قتلاه، فيما سبق وتم تصوير الفيروس نفسه في 6 يناير الجاري أيضاً، وصورته إلى اليسار، بحسب «العربية.نت».

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ونرى الفيروس شبيهاً في الصورتين بالهالة الشمسية، وهي ما تعنيه كلمة Corona باللغة اللاتينية، وتعني «التاج»أيضاً في بعض مدلولاتها، لأنه شبيه بالتاج، ولهذا السبب تم إطلاق الاسم عليه.

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