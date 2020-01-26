ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 31 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 يناير 2020, 08:57 صباحا
آثار الزلزال المدمر الذي ضرب شرق تركيا. (الإنترنت).

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا إلى 31 قتيلا، حسبما أعلنت السلطات في البلاد اليوم الأحد.

وقالت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث الحكومية (أفاد) إن عدد الجرحى في محافظتي إلازيغ وملاطية بلغ 1607 أشخاص، حسب «فرانس برس».

ووقع الزلزال الذي حدد المركز الأميركي للجيوفيزياء قوته بـ6.8 درجة مساء الجمعة في محافظة إلازيغ وشعر به سكان الدول المجاورة.

ويواصل رجال الإنقاذ صباح اليوم البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في وسط مدينة إلازيغ؛ فيما أكدت الهيئة التركية العثور على 45 شخصا أحياء تحت الأنقاض.

وأوضحت أن حوالي ثمانين مبنى انهار في إلازيغ وملاطية وأصيب 645 مسكنا بأضرار جسيمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تفقد السبت المحافظتين المنكوبتين، وقال إن «الإجراءات اللازمة ستتخذ فورا (...) حتى لا يبقى أحد بلا مسكن».

خريطة للزلزال الذي ضرب تركيا. (فرانس برس).
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