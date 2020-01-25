ماكرون يشدد خلال اتصال مع عون ضرورة إجراء الإصلاحات في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يناير 2020, 05:56 مساء
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يطلب من الشرطة الإسرائيلية مغادرة كنيسة في القدس، 22 يناير 2020. (أ ف ب)

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت عن «رغبته في تطبيق الاصلاحات التي تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني» الناقم على الطبقة السياسية وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره اللبناني ميشال عون.

وأعلن قصر الاليزيه أن رئيس الجمهورية «نقل رسالة دعم للبنان وأكد تمسكه بأمن لبنان ووحدته واستقراره. كما عبر رئيس الجمهورية عن رغبة في تطبيق اصلاحات تلبي طموحات اللبنانيين»، وفق «فرانس برس».

والخميس دعت وزارة الخارجية رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسان دياب لاتخاذ «إجراءات عاجلة تسمح باستعادة الثقة» في لبنان. وبعد أزمة سياسية استمرت لأسابيع بات لهذا البلد حكومة جديدة الثلاثاء عليها تحريك عجلة الاقتصاد المتهاوي واقناع المتظاهرين المعارضين للطبقة السياسية.

لكن حركة الاحتجاج التي انطلقت في 17 اكتوبر تعتبر بأن الوزراء الجدد شخصيات تابعة لهذه الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وعدم الكفاءة. وكانت مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب أسفرت الأربعاء عن سقوط 22 جريحا في بيروت.

ويدعم الحكومة طرف سياسي واحد هو حزب الله الموالي لإيران مع حلفائه الذين يتمتعون بالغالبية في البرلمان بينهم حركة أمل والتيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس عون. وخلال اجتماع في باريس في ديسمبر ربطت الجهات الدولية الرئيسية الداعمة للبنان أي مساعدة مالية لهذا البلد بتشكيل حكومة «فعالة وذات مصداقية» تقوم بـ«اصلاحات طارئة» بسرعة.

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