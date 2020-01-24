أميركا ترفض طلب بريطانيا تسليم زوجة دبلوماسي متورطة في حادث

والدا الشاب البريطاني هاري دان الذي قتل في حادث تورطت فيه زوجة دبلوماسي أميركي، 9 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

رفضت الولايات المتحدة طلبا من الحكومة البريطانية تسليم زوجة دبلوماسي متورطة في حادث تصادم أدى إلى مقتل شاب، وفق ما أعلنت لندن الجمعة.

وعكرت قضية آنا ساكولاس (42 عاما) صفو علاقات لندن الوثيقة مع واشنطن، وأثارت جدلا حول حدود الحصانة الدبلوماسية في قضايا غير متعلقة بالأمن القومي. وقالت الناطقة باسم وزارة الداخلية «نشعر بالخيبة لهذا القرار، الذي يبدو أنه إنكار للعدالة، وندرس بشكل عاجل خياراتنا»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتوفي البريطاني هاري دان في أغسطس عندما اصطدمت دراجته النارية بسيارة كانت على المسار الآخر من الطريق قرب قاعدة جوية في نورثامبتونشير بوسط إنجلترا، يستخدمها الجيش الأميركي للتنقل.

وأقرت ساكولاس في أكتوبر بأنها السائقة، لكنها رفضت العودة إلى بريطانيا للمثول أمام القضاء، حسب طلب والدي دان، بحجة الحصانة.

وأبلغ والدا الشاب البالغ 19 عاما بقرار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الخميس، وفق الناطق باسم العائلة، ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على اتصالات للتعليق.