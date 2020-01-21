إيران: الطائرة الأوكرانية أُسقطت بصاروخين

فرق إنقاذ وسط الركام بعد تحطم طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران، 8 يناير 2020. (فرانس برس)

أكدت منظمة الطيران المدني الإيرانية، الثلاثاء، أن «صاروخين أطلقا باتجاه الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في وقت سابق هذا الشهر» وفق تقرير صدر عن التحقيقات الأولية ونشر على موقع الهيئة في وقت متأخر الإثنين.

وأوضح التقرير أن «المحققين اكتشفوا أن صاروخين من طراز «تور إم1» أطلقا باتجاه الطائرة»، مضيفا أن التحقيق لا يزال جاريا لتقييم تأثيرهما، حسب وكالة «فرانس برس».

ويؤكد التقرير معلومات نشرتها جريدة «نيويورك تايمز» تتضمن تسجيلا مصورا أظهر ما بدا أنهما صاروخان تم إطلاقهما باتجاه الطائرة. وصمم الاتحاد السوفياتي صواريخ أرض-جو من طراز «تور-إم1» قصيرة المدى لاستهداف الطائرات أو صواريخ «كروز».

وأُسقطت الطائرة التابعة للخطوط الأوكرانية الدولية التي كانت متوجهة إلى كييف جراء «خطأ كارثي» بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران في الثامن من يناير، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.

ونفت إيران على مدى أيام التهم الغربية المبنية على تقارير استخباراتية أميركية، أشارت إلى أن الطائرة من طراز «بوينغ 737» أُسقطت بصاروخ قبل أن تعترف أخيرًا.

وأقر قائد القوات الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، بـ«المسؤولية الكاملة عن الحادثة»، لكنه أشار إلى أن الجندي الذي أطلق الصواريخ «تصرف بمفرده».