اتهام مترجم لدى الجيش الألماني بالتجسس لصالح إيران.. وبرلين تصطاده بـ«خدعة»

مراسم تخريج دفعة من جنود الجيش الألماني في ميونيخ، 18 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

يبدأ القضاء الألماني، اليوم الإثنين، محاكمة مترجم يحمل الجنسيتين الألمانية والأفغانية ويعمل لدى الجيش متهم بالتجسس لحساب إيران، في قضية خيانة.

وقالت المحكمة العليا في كوبلنز بوسط غرب ألمانيا إنه يشتبه بأن عبدول اس (51 عاما) ارتكب «خيانة في قضية تتسم بخطورة وانتهاك للأسرار المهنية في 18 حالة». ويمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة، أي لمدة 15 عاما في ألمانيا، وفق «فرانس برس».

وذكرت المحكمة أن المتهم الموقوف منذ أكثر من عام لم يتحدث حتى الآن بشكل عملي عن الوقائع التي تنسب إليه.

وستحاكم زوجته آسيا اس (40 عاما) معه بتهمة التواطؤ في الخيانة لأنها دعمت زوجها منذ البداية في أعماله غير القانونية المفترضة، مما يعرضها لعقوبة السجن لمدة 11 عاما، حسب القضاء.

أسرار دولة

وقالت ناطقة باسم المحكمة لوكالة «فرانس برس»: «يجب أن ننتظر مناقشة الاتهامات الملموسة خلال جلسات غير علنية».

ويشتبه بأن الرجل المتهم بالتجسس قام بصفته مترجم موظف في الجيش الألماني بنقل أسرار دولة ذات طابع عسكري إلى مساعديه في إدارة الاستخبارات الإيرانية، كما ورد في محضر الاتهام الذي صدر عن النيابة الفدرالية، المسؤولة عن قضايا الإرهاب والتجسس.

وكان عبدول يعمل موظفا مدنيا لسنوات؛ مترجما وكذلك مستشارا ثقافيا ولغويا في ثكنة هاينريش هيرتز في داون بالقرب من مدينة كوبلنز.

وذكرت مجلة «دير شبيغل» أن القضية تتسم بالحساسية بالنسبة للجيش لأن الرجل كان يعمل في وحدة متخصصة بالحرب الإلكترونية، يقوم فيها بترجمة تسجيلات اتصالات هاتفية ورسائل لاسلكية لحركة «طالبان» يتم اعتراضها في أفغانستان.

غير أن المحققين يرون أن احتمال أن «يكون تمكن من تمرير معلومات سرية عن القوات الألمانية في المكان، ضئيل».

وقالت المجلة إنه من أجل كشف هذا المتهم، سُمح له بالاطلاع على وثائق سرية مفبركة، فقام بتسليمها بسرعة إلى الجهات التي يتصل بها.

وأفاد تقرير لجهاز الاستخبارات الداخلية الألماني بأن إيران واحدة من أنشط الدول في مجال التجسس في البلاد، إلى جانب روسيا والصين. وقال التقرير إن الاستخبارات الإيرانية تبحث بانتظام عن مصادر مناسبة لتغطية احتياجات النظام للمعلومات.

تاريخ التجسس

وشهدت ألمانيا في تاريخها الحديث عددا من قضايا التجسس المدوية. ففي 2016، حكم على ماركوس رايشل رجل الاستخبارات الألماني السابق بالسجن ثماني سنوات بتهمة الخيانة العظمى بعد اعترافه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) وروسيا.

وفي 2011، حكم القضاء الألماني بالسجن على زوجين بتهمة التجسس لحساب الاستخبارات الروسية لأكثر من عشرين عاما.