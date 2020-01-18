ترامب: «على خامنئي أن يكون حذرا في كلامه»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 02:06 صباحا

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي أن يكون «حذرا جدا في كلامه».

وعلق ترامب على كلام خامنئي الجمعة في تغريدة على تويتر قائلا «ما يسمى بالقائد الأعلى لإيران، الذي لم يكن على هذا القدر من العلو مؤخرا، كانت لديه بعض الأشياء البذيئة عن الولايات المتحدة وأوروبا ليقولها»، وفق وكالة فرانس برس.

ووفق ترامب فإن خطاب خامنئي الحاد، الذي هاجم فيه الولايات المتحدة «الشريرة» ووصف بريطانيا وفرنسا والمانيا بـ«خدّام أميركا»، كان خاطئا.

وأضاف ترامب في تغريدته «اقتصادهم ينهار، وشعبهم يعاني.. يجب أن يكون حذرا جدا في كلامه».

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