خامنئي: حادث الطائرة الأوكرانية لا يجب أن ينسينا تضحية سليماني

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي «إنه لا يجب أن تطغى المأساة (المريرة) للطائرة الأوكرانية التي أُسقطت بطريق الخطأ في الثامن من يناير في طهران على تضحية الجنرال قاسم سليماني الذي قُتل بغارة أميركية في بغداد قبل خمسة أيام من حادث الطائرة».

ووصف خامنئي كارثة الطائرة بأنها «حادث مرير» وقدّم تعازيه إلى عائلات الضحايا، معتبرا في خطاب ألقاه بعد صلاة الجمعة، اليوم أن «البعض حاول (استخدام الحادث) بشكل يجعل (العالم) ينسى الشهادة العظيمة والتضحية» التي قدّمها سليماني، في إشارة إلى التظاهرات المناهضة للسلطات الإيرانية التي نُظمت في الأيام الأخيرة، حسب ما نقلت عنه «فرانس برس».