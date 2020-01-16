ترامب يتوقع انتهاء محاكمة عزله «سريعا جدا»

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن تنتهي محاكمته أمام مجلس الشيوخ سعيًا إلى عزله «سريعًا جدًا»، منددًا مرة أخرى بـ«حملة مطاردة شعواء».
وقال ترامب من المكتب البيضوي «يجب أن يتم ذلك سريعًا جدًا»، حسب وكالة «فرانس برس».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء