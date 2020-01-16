ترامب يتوقع انتهاء محاكمة عزله «سريعا جدا»

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن تنتهي محاكمته أمام مجلس الشيوخ سعيًا إلى عزله «سريعًا جدًا»، منددًا مرة أخرى بـ«حملة مطاردة شعواء».

وقال ترامب من المكتب البيضوي «يجب أن يتم ذلك سريعًا جدًا»، حسب وكالة «فرانس برس».