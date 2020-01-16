رئيسة «النواب» الأميركي تحيل قرار اتهام ترامب إلى «الشيوخ»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 01:28 صباحا

وقعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الأربعاء، القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب، وأحالته إلى مجلس الشيوخ استعدادًا لبدء المحاكمة البرلمانية الهادفة لعزل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وقبيل توقيعها القرار الاتهامي الذي وجه بموجبه مجلس النواب إلى الرئيس الجمهوري تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، قالت بيلوسي «من المحزن والمأساوي للغاية بالنسبة لبلدنا أنّ الإجراءات التي اتخذها الرئيس لتقويض أمننا القومي وانتهاكه اليمين الدستورية التي أداها وتعريضه أمن انتخاباتنا للخطر، قادتنا إلى هذا المكان»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت بيلوسي «اليوم ندخل التاريخ». ووقعت بيلوسي القرار الاتهامي مستخدمة مجموعة من الأقلام في مراسم احتفالية، ليحال بعدها القرار إلى مجلس الشيوخ الذي سيتولى محاكمة الرئيس.

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