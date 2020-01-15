مصرع 100 شخص جراء سوء الأحوال الجوية في باكستان

سكان يبحثون عن ضحايا في سهل نيلوم بكشمير الباكستانية،15 يناير 2020. (أ ف ب)

تسبب تساقط الثلوج والانهيارات الثلجية بمصرع ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة 90 في باكستان في الأيام الأخيرة وفقًا لآخر حصيلة نشرتها الأربعاء الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وكشمير الباكستانية كانت الأكثر تضررًا مع 76 قتيلاً و53 جريحًا وتضرر أو انهيار 200 منزل، بحسب الوكالة، التي تحدثت أيضًا عن سقوط 20 قتيلًا و23 جريحًا في ولاية بلوشستان (جنوب غرب)، فيما قضى باقي الضحايا في مناطق جبلية أخرى، وفق «فرانس برس».

من جهتها أحصت هيئة إدارة الكوارث في كشمير الباكستانية 77 قتيلًا بينهم 74 في سهل نيلوم وحده و94 جريحًا، وفقًا لمدير العمليات سعيد أور رحمن قريشي. وقال: «نخشى أن يكون بعض الأشخاص مطمورين بعد الانهيارت الثلجية»، مضيفًا أن تساقط الثلوج تجدد في المناطق المتأثرة ما أعاق عمليات الإغاثة.

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وأكد رجا شاهد محمود المسؤول الإداري الكبير في كشمير الباكستانية حصيلة الـ77 قتيلًا و94 جريحًا. وصرح لال شاهد مينهاس من سكان سهل نيلوم لـ«فرانس برس» بأنه انتشل جثة زوجة أحد أقاربه من منزل انهار سقفه بسبب الثلوج. وروى لـ«فرانس برس» في اتصال هاتفي: «أحاول الآن انتشال جثتي اثنين من أولادها».

والثلاثاء أعلنت وكالة إدارة الكوارث في بلوشستان سقوط 31 قتيلًا و23 جريحًا. وزار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأربعاء، مظفر آباد عاصمة كشمير الباكستانية. وعاد جريحين يعالجان في أحد مستشفيات المدينة.