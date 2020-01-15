مصرع 100 شخص جراء سوء الأحوال الجوية في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يناير 2020, 08:17 مساء
سكان يبحثون عن ضحايا في سهل نيلوم بكشمير الباكستانية،15 يناير 2020. (أ ف ب)

تسبب تساقط الثلوج والانهيارات الثلجية بمصرع ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة 90 في باكستان في الأيام الأخيرة وفقًا لآخر حصيلة نشرتها الأربعاء الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وكشمير الباكستانية كانت الأكثر تضررًا مع 76 قتيلاً و53 جريحًا وتضرر أو انهيار 200 منزل، بحسب الوكالة، التي تحدثت أيضًا عن سقوط 20 قتيلًا و23 جريحًا في ولاية بلوشستان (جنوب غرب)، فيما قضى باقي الضحايا في مناطق جبلية أخرى، وفق «فرانس برس».

من جهتها أحصت هيئة إدارة الكوارث في كشمير الباكستانية 77 قتيلًا بينهم 74 في سهل نيلوم وحده و94 جريحًا، وفقًا لمدير العمليات سعيد أور رحمن قريشي. وقال: «نخشى أن يكون بعض الأشخاص مطمورين بعد الانهيارت الثلجية»، مضيفًا أن تساقط الثلوج تجدد في المناطق المتأثرة ما أعاق عمليات الإغاثة.

مصرع أكثر من 110 أشخاص جراء عواصف ثلجية في أفغانستان وباكستان

وأكد رجا شاهد محمود المسؤول الإداري الكبير في كشمير الباكستانية حصيلة الـ77 قتيلًا و94 جريحًا. وصرح لال شاهد مينهاس من سكان سهل نيلوم لـ«فرانس برس» بأنه انتشل جثة زوجة أحد أقاربه من منزل انهار سقفه بسبب الثلوج. وروى لـ«فرانس برس» في اتصال هاتفي: «أحاول الآن انتشال جثتي اثنين من أولادها».

والثلاثاء أعلنت وكالة إدارة الكوارث في بلوشستان سقوط 31 قتيلًا و23 جريحًا. وزار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأربعاء، مظفر آباد عاصمة كشمير الباكستانية. وعاد جريحين يعالجان في أحد مستشفيات المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»
رياضة محلية
«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك
منوعات
«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي
ليبيا
تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
كونتي يحدد شرطين لمشاركة إيطاليا بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
إنفاق 24.51 مليار دينار على المرتبات خلال 2019
ليبيا
الملكة إليزابيث تمنح الأمير هاري «مرحلة انتقالية»
منوعات
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: لا توجد دولة أوروبية لديها القوة للتدخل في ليبيا
ليبيا
العراق يخشى من الانهيار حال قرر ترامب تجميد 35 مليار دولار عائدات نفطية
عربى
ملك الأردن: آلاف المقاتلين الأجانب انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف تأثير الشاي على عمر الإنسان