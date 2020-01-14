رئيس مجلس الشيوخ يرجح بدء محاكمة ترامب بهدف عزله الثلاثاء المقبل

نانسي بيلوسي ودونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أن محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تبدأ الثلاثاء المقبل، في حين يتم تعيين المسؤولين الأساسيين عن هذه العملية القضائية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتوقع ماكونيل أن يرسل مجلس النواب بنود الاتهام الى مجلس الشيوخ الأربعاء، وفق وكالة فرانس برس.

وقال الزعيم الجمهوري للصحفيين «نعتقد أنه إذا حدث ذلك، وهو الأمر المرجح، فسوف نتابع الخطوات الأولية هنا هذا الأسبوع، والتي تشمل حضور رئيس المحكمة العليا كي يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية وبعض الإجراءات الأخرى».

وأضاف «نامل تحقيق ذلك بالاجماع، ما يجعلنا جاهزين للبدء بالمحاكمة الفعلية الثلاثاء».

وماكونيل العضو في الحزب الجمهوري استبعد ما يتم تداوله بأنه سيحاول منع المحاكمة من المضي قدما، مضيفا «التأييد لمشروع قانون لرد القضية قليل جدا او معدوم، لدينا واجب الاستماع الى الحجج المقدمة».

كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أعلنت في وقت سابق أن بنود الاتهامات سيتم تحويلها الى مجلس الشيوخ الأربعاء لتمهيد الطريق أمام بدء محاكمة ترامب، ليصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يخضع لهذا الإجراء بهدف عزله.

ومن غير المرجح إدانة ترامب في مجلس الشيوخ بالنظر الى حيازة الجمهوريين غالبية 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين، وذلك لصعوبة تجاوز عتبة ثلثي الأصوات المطلوب.