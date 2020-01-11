الرئيس الإيراني: إسقاط الطائرة الأوكرانية «مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 08:55 صباحا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إن بلاده تشعر بأسف «عميق» لإسقاط طائرة مدنية أوكرانية، معتبرا ذلك «مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر».

ووفق «فرانس برس»، كتب روحاني في تغريدة على «تويتر»: «التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن صواريخ أطلقت للأسف عن طريق الخطأ أدت إلى تحطم الطائرة الأوكرانية وموت 176 شخصا بريئا»، موضحا أن «التحقيقات مستمرة لتحديد «المسؤولين» و«إحالتهم إلى القضاء».

اعتذار
من جانبه، قدّم وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف «اعتذارات» بلاده عن الكارثة، بعد اعتراف القوّات المسلّحة الإيرانيّة بأنّ الطائرة أُسقِطت خطأ.

وكتب ظريف في تغريدة على «تويتر»: «يوم حزين». وأضاف أن «خطأ بشريا في فترة الأزمة التي تسببت بها نزعة المغامرة الأميركية أدى إلى الكارثة»، معبرا عن «أسفه العميق واعتذاراته وتعازيه لشعبنا وعائلات الضحايا والأمم الأخرى التي تضرّرت» بالمأساة.

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