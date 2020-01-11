إيران تستبعد تماما تحطّم الطائرة الأوكرانية بفعل صاروخ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يناير 2020, 02:07 صباحا
موقع تحطم الطائرة الأوكرانية قرب طهران (أرشيفية: الإنترنت).

نفت السلطات الإيرانية بشكل قطعي فرضية تحطم طائرة البوينغ 727 الأوكرانية، الأربعاء، قرب طهران بصاروخ، وهذا ما يرجحه عدد من الدول خصوصا كندا التي قضى عدد من مواطنيها في الحادث.

ومساء، أعلنت كييف أنّ الخبراء الأوكرانيين الذين أرسلوا إلى إيران تمكنوا من الوصول إلى الصندوقين الأسودين اللذين عثر عليهما بعد وقت قليل من وقوع الحادثة الأربعاء.
ووقعت الكارثة التي أسفر تحطمها عن مقتل جميع ركابها الـ176، معظمهم من الإيرانيين الكنديين، ولكن أيضا بينهم أفغان وبريطانيون وسويديون وأوكرانيون بعد ساعات قليلة من إطلاق طهران صواريخ على قواعد يستخدمها الجيش الأميركي في العراق.

وقالت اوتاوا ولندن الخميس إن الطائرة أسقطت بالتأكيد بصاروخ إيراني، عن طريق الخطأ على الأرجح، وهناك أشرطة فيديو على الإنترنت تؤيد هذه الفرضية.

لكن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زاده قال «هناك أمر واحد مؤكد، هو أن هذه الطائرة لم تصب بصاروخ».

السماح لخبراء أوكرانيين بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة في إيران

ونبه المسؤول الإيراني إلى أن التحقيق «سيتطلب وقتا»، محذرا من كل تكهنات لا تأخذ في الاعتبار نتائج تحليل الصندوقين الأسودين للطائرة اللذين عثر عليهما الاربعاء.

كما حض مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، حسام الدين آشنا، عبر تويتر الجمعة، وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج إلى «عدم المشاركة في الحرب النفسية» على إيران في هذه القضية.

وتحطّمت الطائرة غرب طهران بعيد اقلاعها، فيما راج شريط فيديو من عشرين ثانية يظهر ما يبدو أنها لحظة إصابة الطائرة، إذ أظهر جسمًا يتحرّك بشكل سريع ويرتفع في السماء قبل أن يظهر وميض ساطع ثم يخفت ويواصل تحرّكه إلى الأمام، وبعد عدة ثوان، سمع دوي انفجار.

وقال المسؤول الايراني «شاهدنا بعض الفيديوهات (...) نؤكد أن الطائرة اشتعلت فيها النار لمدة 60 الى 70 ثانية» لكن «القول إنها اصيبت بشيء ما لا يمكن ان يكون صحيحا علميا».

تحقيق «شفاف»
ومع تزايد الدعوات لكشف الحقيقة، وعدت طهران بإجراء تحقيق «شفاف» وبذل كل جهد لتسهيل مهمة البلدان التي لديها مواطنون بين الضحايا.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو أنّ الخبراء الأوكرانيين يتلقون «تعاونا كاملا» من طهران.

وأضاف «نعتزم البدء قريبا» في استخراج بيانات المحادثات المسجلة على الصندوقين الأسودين.

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