السماح لخبراء أوكرانيين بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة في إيران

أشخاص وفرق إنقاذ وسط الجثث والركام بعد تحطّم الطائرة الأوكرانية قرب طهران. 8 يناير 2020, (أ ف ب)

سُمح لخبراء أوكرانيين في إيران بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية، التي تحطمت قرب طهران، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، الجمعة.

وأرسلت كييف نحو 50 خبيرا إلى إيران للمشاركة في التحقيق بسقوط طائرة البوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، بالقرب من طهران الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وقال بريستايكو خلال مؤتمر صحفي: «سمح لفريقنا الآن بمعاينة الصندوقين الأسودين»، مضيفا أن أوكرانيا ترى «تعاونا تاما» من قبل إيران، مضيفا أنه سمح للخبراء الأوكرانيين أيضا بالوصول إلى موقع الكارثة.

وتحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إطلاق إيران صواريخ على قواعد تستخدمها القوات الأميركية في العراق ردا على مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني في بغداد، بعد استهداف سيارته بصواريخ أطلقتها طائرة أميركية مسيّرة.

وتحدث بريستايكو إلى الصحفيين بعد الإعلان عن إجراء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وبعد تسلم كييف معلومات «مهمة» من المسؤولين الأميركيين حول الكارثة.

ويقول مسؤولون أميركيون وبريطانيون وكنديون إن مصادر مخابراتية تشير إلى أن إيران ربما أسقطت الطائرة عن غير عمد، لكن طهران نفت ذلك.

وقال زيلينسكي في بيان على «فيسبوك» إن احتمال سقوط الطائرة بصاروخ لم يستبعد «لكنه لم يتم تأكيده بعد».